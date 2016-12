Div. - Santé! Elf Hasseltse Artiesten Voor 11.11.11

Over de titel had langer gebrainstormd kunnen worden, al heeft er mogelijkerwijs nooit eerder eentje zo volledig de lading gedekt. Santé is de naam van de campagne waar de opbrengst naartoe gaat, en Fons Records – dat door het jaar fijn ondergronds als Vandal X , The Shovels en Chrome Brulée huisvest – is het label dat de cd uitbrengt. Veel Fons-groepen bijgevolg, maar ook volk van daarbuiten. Allemaal uit Hasselt.

De Nederlandstaligen zitten vooraan: Meuris met ‘En dat allemaal in een dag’ (waar blijft hij die Meuris-titels toch halen?), outtake van een plaat die nog moet verschijnen, en De Held met ‘Tovenaar’, een overschotje van ‘Alcatraz’. Marco Z schudde op simpel verzoek het hitgevoelige ‘Cheap Water’ uit de mouw, The Shovels en The Sore Losers diepten iets op uit de oude doos, The Galacticos (finale Humo’s Rock Rally 2008) vinden zichzelf heruit als Whiz, Gord Achten van The Prospects debuteert als chansonnier onder het pseudoniem Georges André, en Fence zelf (de groep die in 2012 Fons Records boven de doopvont hield) doet de psychedelische hink-stap-sprong genaamd ‘Better Lay Low’ in het zakje, een song die niet op hun recentste ‘The Winding’ paste, maar wel perfect in onze cd-speler. De cd zelf, die kost, jawel, 11 euro. Logica!