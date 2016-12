Marching Church - Telling It Like It Is

Op de tweede plaat van z’n zijproject out hij zich als nen tiep van het kaliber-Doherty: chroniqueur van een jeugd ‘fist-fucked by destiny’ – een kwartje leven dat je dan maar watteert met pathos en rozentattoos. Op ‘Telling It Like It Is’ hoor je eerst Rønnenfelts typerende bardengewauwel, nu eens in falset (‘Lion’s Den’), dan weer in een steunend parlando (‘Let It Come Down’). Onder de baslijn bloeien strijkers, blazers en piano. Beetje artificieel – Rønnenfelt ruilt te vaak de kroeg voor de studio in. Al zegt hij wel waar het op staat.