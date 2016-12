Metallica - Hardwired... to Self-Destruct

Maar bloody hell, wat begint hij lekker. Met de titeltrack, ingekort tot ‘Hardwired’, wat ook een betere titel is. Woest galopperende thrash van de snedigste soort, waarmee Hetfield en co. lijken te willen zeggen: ‘Hey, kids, wij hebben dit uitgevonden, and this is how it’s done!’ ‘Hardwired’ is met drie minuten en negen seconden de enige song die minder dan vijf en een halve minuut duurt. Ook ‘Atlas, Rise!’, nochtans een lap van zesenhalf, is voorbij in een zucht en een grom. Of hoe de essentie zich soms niet klein laat verpakken. Al de rest, met uitzondering van ‘Moth into Flame’, is te lang, te veel, te zomaar-wat-van-alles-op-een-hoop. Goeie ideeën, hooks, breaks en zelfs drumpartijen van Lars Ulrich (!), maar waarom bijvoorbeeld ‘Halo on Fire’ meer dan acht minuten moet doordenderen, terwijl het beste al in de intro werd prijsgegeven, is ons een raadsel. En dan moet cd twee nog beginnen. Daarop één groot lichtpunt : ‘Murder One’ (goeie titel!), een op Motörhead-leest geschoeide ode aan de beste Lemmy aller tijden – Murder One was de naam van zijn versterker.

Nog dit: in april 2015 verloor gitarist Kirk Hammett zijn iPhone met daarop 250 nieuwe riffs, waardoor hij op de nieuwe plaat geen enkele songschrijvers-credit krijgt. Op de dag van dat nieuws was er nóg opmerkelijk nieuws, ik weet het omdat ik het toen heb opgeschreven: ‘Kikker ontdekt die sprekend op Kermit lijkt’. Vind ik nog altijd leuk. De nieuwe Metallica bij momenten.