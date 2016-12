Mose Allison - I’m Not Talkin’ - The Song Stylings of Mose Allison (1957-1971)

4.0 5 0

Beweegt over de toetsen als een zwerfkat. Zingt als een pooier met een gouden tip voor Humphrey Bogart. Zag zijn songs gecoverd door The Who (‘Young Man Blues’) en The Clash (‘Look Here’, hier helaas niet van de partij). Is op z’n best in driehoeksformatie: piano, staande bas en een straatveger op drums. ‘Parchman Farm’ is maar één voorbeeld – maar misschien wel het beste – van zijn even elegante als straatwijze taalgebruik. Mose Allison swingt als een fles whiskey in een bruine papieren zak.