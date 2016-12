Het is een lomere, meer spaarzame affaire dan voorganger ‘Arche’ – het debuut waarmee SX in 2012 meteen aardig wat oren gespitst kreeg – en laat zich bij momenten net dat tikje te gezapig consumeren. Gelukkig zijn de songs – met ‘Comfort’, ‘Apollo’, ‘Vision’, ‘Hurts’ en ‘Mercury’ als persoonlijke favorieten – sterk genoeg om in gedachten niet voortdurend auto- of parfum-commercials te zien voorbijzoemen. Maar iets meer opwinding en verrassing – zoals Stefanie Callebaut die in ‘Phenomenal Woman’ plots met een dieper gelegen stem gaat zingen – waren niet onwelkom geweest. Misschien verwachtten we te veel omdat SX zo sterk begonnen was. Goeie plaat, hoor.

