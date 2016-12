Pete Doherty - Hamburg Demonstrations

Niet dat Pete intussen droogstaat, ’t is te zeggen: in januari 2015 werd hij in een Thaise afkickkliniek nog eens helemaal schoon verklaard, maar het zou straf zijn mocht hij zijn hervaldatum niet allang weer gepasseerd zijn. Hoe dan ook: als Pete, die zich tegenwoordig Peter laat noemen, bij ons nog eens in de tabellen verschijnt, dan is het om zijn muziek, en die is dik tien jaar na de eerste successen van zijn groepje The Libertines nog steeds de moeite van het consumeren waard.

Wat Doherty relevant houdt, is dat niemand anders Doherty-songs schrijft. Halve riffs en partijen die afzonderlijk allemaal niet zo origineel zouden zijn, maar door zijn melodieën en zang compleet uniek aan en in elkaar worden geweven. Niemand die zo mooi met voorbedachten rade uit de bocht kan zingen als hij. En dat hij het ook op gitaar kan, bewijzen een paar lappen heerlijk atonaal geriff in ‘Down for the Outing’, de tweede song op ‘Hamburg Demonstrations’, en de tweede goeie. De eerste is ‘Kolly Kibber’, waarvoor Doherty inspiratie haalde uit ‘Brighton Rock’ van Graham Greene, en waarin hij akoestische countryfolk laat overgaan in een lekker huppelende popballade.