Op hun debuutplaat nemen Joos, Maxim, Pieter-Jan en Antoni, samen met producer Mario ‘Triggerfinger’, de draad op waar ze die in 2013 bij vrolijke singles ‘Lucy Called My Name’ en ‘Dirty D’ hadden laten liggen. ‘Monsters’ legt een dampend drolletje op de grens tussen pop en rock. Als britpop is ‘Apoca-Lips’ goed genoeg om de flauwe woordspeling in de titel te vergeten. En ‘Put to Bed’ is een donkere kuil waar wij in blijven vallen. Als alle debuten zo klonken, hadden wij al een band opgericht.

