3.5 5 0

Get this: op hun vorige plaat klonk TJ Cowgill als een Nick Cave voor speciale gevallen, op ‘Sex’ zet hij de fader nóg meer to black. Song 1 en 2 hebben te lang in de echoput gelegen, maar vanaf ‘I Wanna Die at 69’ krijgen we rauwe, schilferende plakken gothmetalfolk in de sfeer van, ja, ‘True Detective 1’. ‘The Leather One’ is Cowgill met een biljartbal in de mond. ‘Swedish Boys’, vier klassieke riffs in één. In het afsluitende, ingetogen ‘Shine Your Light’ rest enkel spijt, te veel drank en schaamhaar tussen de tanden. ‘Sex’ blijft kleven.

