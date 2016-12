The Last Shadow Puppets - The Dream Synopsis EP

De lichte herwerkingen van eigen nummers mag u in dat opzicht overslaan: het zijn de covers waar het om draait. Kane zet op ‘Totally Wired’ van The Fall en Glaxo Babies’ ‘This Is Your Life’ z’n beste Miles Kane in weken neer, terwijl Turner met ‘Is This What You Wanted’ onverwacht tekent voor de laatste Leonard Cohen-cover die nog niet als postuum eerbetoon bedoeld was. Met het vijftig jaar oude ‘Les Cactus’ van Jacques Dutronc herinnert hij u er bovendien nog eens aan dat hij liever geboren was als een Fransman met levercirrose.

