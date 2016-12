The Weeknd - Starboy

Dezelfde opwinding speelt ook op bij ‘Starboy’, de derde langspeler van The Weeknd. Diens naam door de week: Abel Tesfaye, een Canadees van Ethiopische afkomst die in de gespecialiseerde pers ontzettend vaak in één adem genoemd met Michael Jackson genoemd wordt. Samen met Bruno Mars lijkt hij om de King of Pop-bokaal te strijden, en The Weeknd heeft daarbij de beste papieren: terwijl Mars een opportunistische pleaser is, weet Tesfaye verdomd vaak écht dicht bij Michael te komen. En dan doelen we op de allerbeste Michael: die van ‘Off the Wall’ en de koning Midas die hij was op ‘Thriller’.

Op grote delen van ‘Starboy’ is het weer van dattum: The Weeknd serveert de beste pop du jour en goochelt met alle muziekstijlen die relevant zijn voor wie nu jong is: hiphop, nu-soul, r&b en streepjes EDM. Ze is niet zo goed als zijn vorige, ‘Beauty Behind the Madness’, maar tegelijk is het zijn meest imposante werkstuk tot dusver, een knaller geknipt op stadionformaat. Vergelijk het weer met ‘Off the Wall’ en ‘Thriller’: de eerste was Jacksons artistieke piek, de tweede bracht hem definitief in een baan om de aarde. Zo zal het ook met ‘Starboy’ lopen: reken maar dat iedere tiener van Brussel tot Belize dit binnen de kortste keren van a tot z meezingt.