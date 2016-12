‘Peace Trail’, van de 71-jarige Young, is een grotendeels akoestische plaat die begint met een smerige lap overstuurde elektriciteit van Youngs trouwe Gibson, Old Black. De backing band bestaat uit twee mensen, maar wat voor mensen: de grote Jim Keltner op drums, en op bas Paul Bushnell, wiens even indrukwekkende als curieuze curriculum hem in dienst stelde bij uiteenlopend volk als John Fogerty, Eros Ramazzotti, LL Cool J en The Weeknd. De mooiste songs op ‘Peace Trail’, waarop Young zoals op alles wat hij de laatste jaren heeft uitgebracht best wat had mogen wieden, zijn ‘Terrorist Suicide Hang Gliders’, dat gaat over wat de titel laat vermoeden – with a little twist – en het parlando ‘My Pledge’, waarin hij zijn emotionele stand van zaken meegeeft: ‘I’m lost in this new generation / Left me behind it seems / Listening to the shadow of Jimi Hendrix / ‘Purple Haze’ sounding like TV’.