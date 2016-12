John Legend - Darkness and Light

Ook op ‘Darkness and Light’ is de camera nooit veraf: in de binnenhoes prijkt een kleffe zwart-witfoto van het gezin mét pasgeboren kind. Muzikaal gaat het een paar keer vervelend de zweverige kant op, in overpeinzingen als ‘I Know Better’ of ‘Love Me Now’. Wel goed: het no-nonsense dansnummer ‘Penthouse Floor’ (met Chance The Rapper), de pletwals ‘What You Do to Me’ en de titelsong – Will Oldham schreef daaraan mee, maar het zijn de vocale uithalen van Brittany Howard die voor de gensters zorgen.