Prince - Prince4Ever

Het gekissebis tussen de diverse inhalige erfgenamen, die het maar niet eens kunnen worden over wie de enorme hoop onuitgegeven songs mag verdelen, zal nog wel even duren. Vandaar dit snelle opwarmen van Prince’s grootste hits, met slechts één extraatje uit de legendarische Vault. In de Britse en Amerikaanse pers wordt ‘Moonbeam Levels’, die ene onuitgegeven track, gehypet, maar ik vind ’m niet onmisbaar. Bovendien: de echte fan heeft die outtake van ‘1999’ al, want hij staat op elfendertig bootlegs. Waarom dan niet ‘Wonderful Ass’, ‘Train’, ‘Empty Room’, ‘Go’, ‘The Grand Progression’ of één van die talloze andere onuitgegeven parels? En waarom geen ‘God’, ‘Erotic City’ of ‘How Come U Don’t Call Me Anymore’, maar wel mindere singles als ‘Gotta Stop (Messin’ About)’ en een gemutileerde versie van ‘Let’s Go Crazy’, gemaakt voor de Amerikaanse radio?

Maar goed, een compilatie is wat ze is en wat voor bezwaar kun je hiertegen hebben – zélfs tegen de onderschatte singles of net-niet-hits als ‘Pop Life’? Of tegen ‘Cream’, ‘Mountains’, ‘Delirious’, ‘Alphabet Street’, ‘Girls & Boys’, ‘I Would Die for You’, ‘Controversy’ enzovoort? Dus: vier sterren voor kwaliteit en kwantiteit, één ster voor de noodzaak. En duizend sterren voor wie hem doet verrijzen.