Achtkoppig kamerorkest The Colorist doet - met muziektuigen van eigen makelij - het oeuvre van de Italiaans-IJslandse zelfs sprankelen als nooit tevoren: violen in ‘Nightfall’, ontspoorde ketelpercussie in ‘Thinking Out Loud’, oerwoudritmes (uiteraard!) in ‘Jungle Drum’. Jespers’ en Proesmans’ arrangementen zijn zoals Ayco Duyster op Radio 1 – anders, en tóch vertrouwd.

Beste song is overigens ‘When We Dance’ – één van de twee nieuwe nummers. Het hoeft hier dus niet te stoppen!