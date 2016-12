‘Big Bro, we need you, come home - back home’, verzoekt Travis Scott - zo’n muzikale telg van huize Cudi - op ‘Baptized In Fire’. Dat Mescudi geen goed jaar achter de rug heeft, is een understatement. Na lang met depressie te hebben gekampt, besloot hij zichzelf wegens suïcidale neigingen te laten opnemen. Zijn vorige album, ‘Speeding Bullet 2 Heaven’ - een demo bestaande uit vals psychedelisch gejengel over drie dezelfde gitaarakkoorden - werd door veel fans geïnterpreteerd als een opgestoken middelvinger. Het was een noodkreet van iemand die rockbottom naderde.

‘You can try numb the pain, but it’ll never go away’, fluistert hij op ‘Swim in the Light’. Het klinkt als acceptatie. Cudder is klaar met de redder van de hiphop uithangen. Hij heeft zijn cape opgehangen en verblijft permanent in zijn eigen wereld. Op Twitter liet hij weten dat mensen die zijn nieuwe sound niet weten te appreciëren, niet meer hoeven aan te kloppen voor een nieuwe plaat. ‘Frequency’ is een uitnodiging voor nieuwsgierigen, maar tegelijkertijd een disclaimer: het werkt alleen als men de innerlijke radiozender verstelt op de golflengte van Cudi’s station en men zich volledig overgeeft aan zijn wereld: een lege woestijn waar het altijd drie uur s’nachts is. Het is een arena waar Cudi, de getormenteerde halfgod, zijn demonen confronteert en kleinzieligheden - stukgelopen relaties (‘Distant Fantasies’) en gebrek aan respect van zijn collega’s (‘Does it’) - een mythische status krijgen.