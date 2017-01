Run The Jewels begon in 2013 als gelegenheidsproject van Killer Mike en EL-P, elk afzonderlijk dan al een dik decennium excellent bezig in de ondergrond van de hiphop. Al snel echter werd duidelijk dat ze zich samen harder amuseerden dan apart, en dat de impact van de muziek die dat opleverde te groot was om zomaar weer onder eigen vlag te gaan varen. Sinds ‘Run the Jewels 2’ in 2014 tot ver buiten de hiphop aan de top van menig eindejaarslijstje belandde, zijn de twee nauwelijks nog van elkaars zijde geweken. In de afgelopen 24 maanden richtten ze een internationale kunstbeweging op (Tag The Jewels), begonnen ze een radioshow (WRTJ op Beats 1 van Apple), doken ze op als figuurtjes in een computerspel (‘Gears of War 4’), zetten ze de schouders onder een eigen virtual-realityding (VRTJ), én kletsten ze ‘Run the Jewels 3’ in elkaar, een plaat waarvoor het manifest ook had kunnen luiden: ‘We worden beter en beter.’