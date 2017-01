Julie Byrne is Joni Mitchell in Fluisterland. Single ‘Natural Blue’ was al een kerstcadeau met een fameuze strik, hier krullen ‘Melting Grid’, ‘Sleepwalker’ en ‘Sea As It Glides’ – in de geest van de beste Cat Power – daar prachtig omheen. Het allerbeste is de Amerikaanse in stiltes: als ze tussen twee noten ademhaalt, gebeurt daar meer dan op de meeste platen. Zoals Byrne hadden we er nog geen elfendertig.