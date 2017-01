De ingrediënten? Zeven noten die herhaald worden, maar nooit daar waar verwacht. Een stoomboot in de mist. Een zangvogeltje. Een beschadigd digitaal signaal waarrond de klok bij de zoveelste zoemtoon blijft stille staan. Meer gezoem. Bassen die het tapijt licht doen golven.

Ambient heeft nooit zomaar zachtjes staan pruttelen in het stoofvocht van Eno’s andere muziek, het is integendeel een kern van ’s mans werk. ‘Reflection’ doet zelfs denken aan ‘1/1’, de eerste track van plaatkant 1 van ‘Music for Airports’, dé blauwdruk uit 1978. Een voordeel van die klassieker: er staan nóg drie tracks op.