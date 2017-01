3.5 5 0

Vijf songs slechts, waaruit we er twee lichten. ‘She’s Gone Away’ – zo diep liet Reznor zijn basso profundo nog niet trillen – is de song voor op repeat, echt een aanradertje voor mensen met verlatingsangst. ‘The Idea of You’ is niet minder raar: hardcorebeat, dreigend gefluister (wie kan dat nog: dreigend fluisteren?), door de drek wadende strofes en halsbrekende ritmeversnellingen in het refrein. Getekend: Atticus Ross, tegenwoordig voltijds groepslid. Na het laatste gekraak zitten we met een ei in de broek. Goed! En nu helemaal benieuwd naar de volwaardige plaat die hopelijk nog dit jaar volgt.