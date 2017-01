The XX - I See You

‘On Hold’ was een sluw gekozen gezant van de langverwachte derde van The xx: zou ‘I See You’ hun dansplaat worden? Niet dat er na de dansbare solouitstap van Jamie xx op het moederschip plots aan jubelende eurohouse wordt gedaan, maar het antwoord is toch: ja. Ondersteund door hoekige dansbeats en triomfantelijke blazers bezingt opener ‘Dangerous’ (citaat: ‘I’m going to pretend that I’m not scared’) de roekeloosheid. Dat zingen mag u letterlijk nemen, want Romy Madley Croft doet niet langer aan fluisteren. Nog het mooiste van alles zingt ze ‘Say Something Loving’, dat eveneens in de popsectie valt onder te brengen. Bed-sit-romantiek is er evenwel nog steeds. ‘Performance’ is een ballade waarin Romy alleen een gitaartje naast zich duldt, en gaat alweer over die dapperheid die we tegenwoordig zo aan onszelf verplicht zijn. Ook in ‘Replica’ vatten Oliver Sim en Romy de tijdgeest: ‘They all say / I will become a replica / Your mistakes / Were only chemical’. Ze brengen dit soort nummers minder haperend dan vroeger, maar niet minder ontroerend, en daar zit hem de grote kracht van ‘I See You’.