The Flaming Lips - Oczy Mlody

Geen idee meer wat de ommekeer heeft teweeggebracht. Was het de basdrum in de opener en titeltrack ‘Oczy Mlody’, die ineens klonk als daar-wordt-aan-de-deur-geklopt? Of de wonderschone melodie die in ‘How??’ ineens kwam bovendrijven en klinkt als een postmoderne samenvatting van ‘I Want to Tell You’ van The Beatles? ‘I want to tell you / My head is filled with things to say / When you’re here / All those words, they seem to slip away’, zong Lennon. Lips-predikant Wayne Coyne is bondiger, vager en bezwerender: ‘I tried to tell you / But I don’t know how’. Van verleden naar heden: in de grammatica van verbale hinkstapspringer Coyne kan het met één intergalactische vingerknip.

Er is de spoken word van komiek en allround weirdo Reggie Watts, die in de song met de meest glorieuze titel – ‘There Should Be Unicorns’ – klinkt als Captain Kirk op lsd. ‘Almost Home’, dat één song voor het einde het schip van The Lips met psychedelische hand zachtjes terug naar planeet aarde probeert te laveren. De klassieke break in ‘Galaxy I Sink’ die – ook al zit-ie intussen stevig in de hersenen gebakken – na vele luisterbeurten nog steeds als een verrassing klinkt.