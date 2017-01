Foxygen levert met ‘Hang’ een requiem voor de American dream af, met de hyperbool als voornaamste stijlfiguur. Prijsbeesten ‘America’, ‘Avalon’, ‘Mrs. Adams’ zijn wuft, pompeus en een tikkeltje sarcastisch – muziek als lachgas voor ongrappige tijden. Geruggensteund door een 40-koppig symfonieorkest en Steven Drozd van The Flaming Lips, banjert het duo in een klein halfuurtje van Randy Newman over George Gershwin naar Lou Reed, tot diep in de Laurel Canyon. Had ú al een sardonische lsd-trip doorheen de Amerikaanse popgeschiedenis in de kast staan?