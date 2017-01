Mick Harvey - Intoxicated Women

‘Intoxicated Women’ is één van zijn altijd weer opmerkelijke soloplaten, het sluitstuk van een kwartet odes (‘vertalingen’, noemt hij ze zelf) aan de bekendste Gitanes-roker aller tijden: Serge Gainsbourg. In duet met de Duitse chanteuse Andrea Schroeder wordt ‘Je t’aime... moi non plus’ een weelderige schlager. Op ‘Baby Teeth, Wolfy Teeth’ (‘Dents de lait, dents de loup’) vervangt Harvey dan weer France Gall door zijn zoon Solomon. Niet bepaald vergelijkbare grootheden, maar zoals alles op deze plaat wél sympathiek en warmbloedig. Alsof je een avond met je maat in plaats van je vrouw uitgaat – niet erg geil, wel gezellig. Leutig plaatje.