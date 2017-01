In zijn beginjaren was Green de collega’s altijd drie stappen voor. Nu pioniert Bonobo niet meer, en ook ‘Migration’ is hoofdzakelijk surplacen – maar generische cocktail lounge-muzak, waar het hier en daar voor versleten wordt? Nee. De dreamscape van ‘Second Sun’ is ongefilterde onthaasting. ‘Kerala’ doet r&b klinken als exotische folklore. De schurende stem van Pete Seeger wordt in ‘Grains’ versampled tot een sensueel snaarinstrument. ‘Migration’ pijpt een paar lekkere deuntjes.