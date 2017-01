Pawlowski, Trouvé & Ward - Volume 2

Net als op ‘Volume 1’ van tien jaar geleden, is het ieder voor zich op zijn perceel. Mauro Pawlowski mag na Ward en begint met ‘Attention: music!’: de stijlbreuk is gigantisch, door de interludia waart de geest van een quizpresentator, de verloren gewaande soundtrack van een geflopte blockbuster uit de jaren 80 loopt uit in een catchy ballade op z’n Van Halens.

Ook Rudy Trouvé begint zonder boe of ba aan zijn blok. Soms staat naast de momentopnames een datum op een prikstok, ‘My Nerves Are Stretched So Far They Have Become Like Violin Strings’ is een vlag die de lading dekt. ‘Torch’ speelt Jesus en Mary Chaintje met gevonden voorwerpen. ‘Thin Can’ is in de afdeling ‘Verloren én Gelaten’ één van Trouvé’s mooiste depriliedjes.