De dagen dat dit essentieel was voor elke jongerenfuif liggen ver achter ons, en dat geldt eigenlijk ook wel voor jongerenfuiven tout court. We worden oud. Enfin: de gebroeders Cavalera doen al eeuwen andere dingen, maar Sepultura speelt nog steeds dezelfde trashmetal. Deze plaat heeft een koddige metaltitel en een schabouwelijke hoes en wordt door Andreas Kisser, het enige overgebleven groepslid uit de goeie ouwe tijd, op z’n janboerenfluitjes volgerifft. Af en toe hoor je een djembé, maar ‘Roots’ it ain’t.