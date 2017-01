De groepsnaam is de titel van een vijftig jaar oude avant-jazzclassic van Misha Mengelberg. Mocht dat de indruk wekken dat het om een bende intellectuelen gaat: op de vraag welke ervaring hij ooit wil herbeleven, antwoordde de zanger: ‘Het boertje veroorzaakt door mijn allereerste biertje.’ En op plaat rijmt ‘It’s okay’ op ‘It’s so gay’. Ze zijn niet ingeënt tegen puberalitis, maar het is van de hoogdagen van Ween geleden dat we ons daar zo weinig aan hebben gestoord.

‘Hypopotomonstrosesquipedaliophobia’ is, op een paar letters na, de medische term voor ‘angst voor lange woorden’, en dus mogelijk een neus naar iedereen die het altijd eerst over hun naam heeft en daarna pas over de muziek. Niet dat ze het niet zelf gezocht hebben.