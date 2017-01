Sohn - Rennen

Een dreigend lome song waarin Christopher Taylor de bluesneger in zich loslaat – wég dat hoge stemmetje van z’n vorige, ‘Tremors’ – maar dan één van de soort die zich ophoudt in poker- en goktenten, niet langs ijzeren wegen. ‘Rennen’ is een zevenmijlsstap voorwaarts na ‘Tremors’. Alles wat nog voorzichtigjes en aarzelend was aan die plaat, is hier pure trefzekerheid geworden. ‘Conrad’ en ‘Signal’ laten zich beluisteren als soepele popsongs, maar laten er geen twijfel over bestaan: het bos staat in brand en we moeten rennen. Vingers knippen gespeeld zorgeloos op het ritme van de angst in ‘Dead Wrong’. Deel twee van de plaat staat in het teken van een soort elektronische gospel en vraagt meer tijd en gewenning – de titelsong, een pianoballad, is nog altijd ons minst geliefde nummer – maar wordt beluistering na beluistering een draaikolk die je meezuigt tot aan slotsong ‘Harbour’, een eenzame smeekbede om geborgenheid. Aan het begin van het jaar waarvoor we ons hart zo vasthouden, al meteen een grootse plaat over precies dát gevoel.