De titeltrack ‘Utopia’ en het als een Kraftwerk-trein op gang komende ‘Freepower’ zullen de dansvloer niet doen leeglopen. Ja, we hebben in dit hoge noorden van Westeros al straffere ijskoninginnen gehoord. Maar in ‘We Were Alive’ willen wij een ijsbeer zijn. In ‘I’m a Monster’ worden de beverige, hoge lettergrepen van ‘I don’t feel nothing anymore’ de gewichtloosheid in gezongen. Het wonderlijke ‘Beyond a Mortal’ is écht fragiel: één stapje fout en de minimale beats breken stuk in ontelbare splinters.