In de andere: zij die, als ze anderhalve minuut ver zijn in zijn meesterwerk ‘The Disintegration Loops’, met de ogen rollen en ‘zet die plaat af!’ mompelen. Onze kop eraf als de twee tracks van ‘A Shadow in Time’ niet dezelfde reacties zullen uitlokken: in ‘For David Robert Jones’ zingen Basinski’s tapeloops 20 minuten lang de lof van zijn held Bowie (mét een broeierige sax-sample uit diens ‘Subterraneans’), in de titelsong stroomt een heerlijke tsunami van gestileerd lawaai. Wij zeggen: chille toedels uit hoek één!