Ty Segall - Ty Segall

Ty beschikt over enthousiasme, vandepotgeruktheid, reverb en aanleg voor het maken van goeie popsongs die hij vervolgens begraaft onder een laag mascara waar zelfs de schminkster van Donnie Trump niet van terug heeft. Dat hij grote fan is van Hawkwind, wil hij bewijzen in het meer dan 10 minuten durende kierewiete ‘Warm Hands’. Voor de rest blijft hij mooi rond de drie minutengrens: strofe, refrein, strofe en naar huis. Hoe meer ik dit hoor, hoe beter het wordt. Volgende week vier sterren, dus.