Vier platen ver is het nog altijd niet duidelijk wat de meerwaarde van Cloud Nothings is in de hedendaagse rockerij. Hun songs zijn vernieuwend noch ongehoord, en ze voegen zelden iets wezenlijks toe aan wat we al hadden. Aan catchy singles doen ze niet, zij het mogelijks omdat ze niet eens proberen. Naar hun sound te oordelen, leefden ze nog het liefst in het verleden, maar daarvoor hebben we Metallica al. Verder vallen ze overal zo’n beetje tussen. Is het punk? Pop? Lo-fi? Wannabe-stadionrock? Alles, en vooral ook niets. Schreven we voor De Morgen, we hadden een mop verzonnen over hun groepsnaam, iets met ‘ijle lucht’ of ‘het grote niets’.

Maar kijk: we leven nu al een kleine week met ‘Life Without Sound’, en we zetten ze nooit met tegenzin op. Misschien omdat ‘nostalgie’ in het sauzenrek net naast ‘honger’ zit. In de Humo-bespreking van hun vorige plaat ‘Here and Nowhere Else’ vielen de namen Hüsker Dü, The Replacements en Mission Of Burma. Dit keer is het een decennium later te doen: Buffalo Tom, Pavement, Weezer, Sleater-Kinney en nog een rist halfzachte ninetiesbands – in die hoek mag u Baldi en zijn maats nu zoeken. Of oprapen, als we er zijn teksten over eenzaamheid, breakdowns en schrijnende onzekerheid bij nemen. ‘Moving on but I still feel it / You’re just a light in me now’: ’t is poëzie over Baldi’s very own personal hell, afwisselend in de microfoon gefluimd en gefleemd, en hij schiet meestal raak.