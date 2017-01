Het prachtige ‘An Answer’ stelt nog maar eens de levensvraag: ‘Waar leidt dit allemaal toe?’ Eitzel weet het nog steeds niet, maar hij beseft wel dat een mens zijn beperkingen moet accepteren: ‘Dancing is the only thing I do right / as long as we keep it nice and slow’. In ‘Nothing and Everything’, ‘The Road’ en ‘Sleep from My Eyes’ vormen akoestische gitaar en een croonerstem de basis, en het geheel werd schitterend opgetuigd door producer Bernard Butler (Suede). De beste song staat vooraan: op ‘The Last Ten Years’ wordt de ‘ferryman’ uit de titel aangeroepen. Eitzel maakt de Magere Hein in kwestie duidelijk dat hij z’n kloten kan kussen: ‘I will always make it home’. Het jaar is begonnen: de eerste kandidaat voor de eindejaarslijstjes is er.