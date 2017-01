‘What’s All the Mumble About’, het debuut van Jacle Bow onder auspiciën van Mario Goossens , begint met een riff die tussen The Byrds en Oasis zweeft.

3.0 5 0

Dat vervolgens niet Roger McGuinn of Liam Gallagher begint te zingen, is een vroege domper op de luisterpret. Verderop valt er gelukkig aardig wat veelbelovends te rapen, ook al zijn de composities nooit van Byrds- of Gallagher-aard. Ze zijn doorgaans te licht of te lang, maar als de song het haalt van de groove is Jacle Bow meer dan veelbelovend. Getuige: ‘Rightless’, ‘Suit Yourself’ en ‘House for Sale’. Niet toevallig drie singles. Drie is veel.