4.0 5 0

Maar nu komt die goeie ouwe Tobin (61) zomaar met een schitterend lofi-pareltje op de proppen! De titeltrack, ‘Walk Across The Human Bridge’, ‘Cowboy Curtains’: is het geen fraaie houtje-touwtje-Paul Simon, dan wel do-it-yourself-Byrds. ‘Manifest Street’ en ‘When I Was a Boy’ zijn het allermooist: John Lennon op een My First Sony. Dit is muziek voor mensen die weten dat de beste rock niet glad en quasi-stoer is, maar breekbaar en imperfect.