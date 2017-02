Soit, de juiste song op het juiste moment: ook Rory Graham aka Rag’n’Bone Man had hem hier te pakken met ‘Human’. Angstige tijden en warme weken, grijsgedraaid en beu gehoord – u kent het verhaal. En u voelt ons al komen: de naar de hitsong vernoemde plaat, bevestigt die aloude vrees. Er staan vooreerst te veel doorslagjes van ‘Human’ op, radiovriendelijke ballads met een powerrefrein, maar geen één ervan heeft het meezinggehalte, laat staan de demagogische kracht, van z’n grote broer. Correctie: ‘Skin’ komt in de buurt. Maar ‘Odetta’, een titel die naar gospel en vurigheid geurt, is iets slaps dat neigt naar... Chris de Burgh.

Op de tweede helft van de plaat – het tempo gaat de hoogte in en Grahams hiphopverleden is van de partij – klaart het wel op. ‘Ego’ (waarin Graham de gospeldoos andermaal opentrekt: ‘Baby you know my gospel / But I ain’t a preacher’) – en ‘Arrow’ zijn soepele Londense dansliedjes met soul. Maar waarom werden alle songs met een knisperende suikerlaag bedekt? Na de alomtegenwoordige powerversie van ‘Human’ was het net uitkijken naar het minimalistische geluid dat Graham bij Jools Holland had laten horen, die gestripte uitvoering van ‘Human’ waarmee het uiteindelijk toch allemaal begon. Slotsong ‘Die Easy’ is wel degelijk zo’n kale bluessong, maar tegen dan heb je er een plaat op zitten waarbij je simpelweg te weinig gevoeld hebt. Gezocht: gevaar! Nu!