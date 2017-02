Elbow - Little Fictions

Terug naar januari 2016: voor het eerst in vijfentwintig jaar is Elbow (of Mr. Soft, zoals ze eerst heetten) een kwartet. Drummer Richard Jupp zult u alleen nog zien als u lesgeld neertelt in zijn drumschool. Zanger Guy Garvey bij Ayco op Radio 1: ‘Hij heeft het toch een kwarteeuw uitgehouden: een luie aap is het niet. Trouwens: iemand moest als eerste vertrekken.’

‘Little Fictions’ is Garveys term voor de excuses die hij verzint wanneer hij boel heeft met zijn vrouw. Het is ook een handig verweer tegen al wie zich stoort aan de politieke boodschappen in zijn teksten. ‘Je bent het niet met me eens? Ach, ’t zijn toch maar little fictions.’ In ‘K2’ gaat Garvey over tot de wanorde van de dag die brexit heet, en in ‘Magnificent (She Says)’ zou u bij de zinsnede ‘tiny pair of hands’ aan de peentjeskleurige POTUS kunnen denken. Maar over het algemeen zijn de boodschappen goed weggemoffeld. Wie er niet naar zoekt, hoort – zoals altijd – gewoon elegante stijldansen voor afgeleefde callboys.