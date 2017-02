‘Near to the Wild Heart of Life’ staat bol van de rock-’n-rollverhalen over scheve nachten on the road. Thuis is slechts een vage herinnering, in je zakdoek achtergelaten tussen Vancouver en New Orleans; de fles en de plaatselijke groupie je eenzame gezelschap: ‘It was bedlam in my bed that night.’ Met de amps op Gaius Maximus-stand perfectioneert Japandroids z’n epische jongenspunk, al missen we de krakkemikkige geest van The Replacements uit vorig werk.