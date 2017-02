In ‘Trainspotting 1’ zegt een meisje tegen Renton (Ewan McGregor): ‘You can’t stay in here all day dreaming about heroin and Ziggy Pop.’Twenty years after is Renton van de heroïne af, maar Ziggy Pops ‘Lust for Life’ blijft doodleuk bovenaan de soundtrack staan, zij het in een remix van The Prodigy. Geen paniek, ze hebben alleen de drums elektronisch geverfd.

Underworld doet opnieuw mee, maar in mineur. Laat Blondie, Run-D.M.C., Queen en The Clash maar komen. Deze jongen is voorts heel blij dat het geboefte van Fat White Family erbij is, en heeft zelfs even door het huis gejoepied omdat Young Fathers – uit Edinburgh! – er dríé keer op staan. Danny Boyle liet trouwens weten dat de goeie nieuwe Fathers-song ‘Only God Knows’ voor de sequel zal zijn wat ‘Born Slippy’ van Underworld voor de original was: de hartslag.