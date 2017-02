Clock Opera - Venn

Maar Clock Opera heeft niet stilgezeten tot er genoeg geld in het bakje was. Het gepiel dat de songs vroeger regelmatig in de weg zat, heeft plaatsgemaakt voor focus en directheid. Nog niet alles op ‘Venn’ is van de bovenste plank, maar als het goed is, is het meteen uitstekend. ‘Changeling’ schuilt in de donkerste hoek van The Human League, ‘Closer’ trekt krassende gitaren de dansvloer op, ‘Hear My Prayer’ is Duran Duran in ‘Rio’-vorm, in ‘Tooth & Claw’ weerklinkt de wanhoop van Mark Hollis. Life’s what you make it. Clock Opera maakte ‘Venn’, een uitstekende plaat.