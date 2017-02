3.0 5 0

Opener ‘Road Not Taken’ is met dat dreigende, als een vliegmachien van Panamarenko uitklappende refrein al een oorkruiper van belang. Het is ook de titel van het gelijknamige gedicht van Robert Frost: de heren hebben doorgeleerd. Dat recept passen ze met succes toe: knallers van refreinen, met originele arrangementen. Ik mag ze wel, en met hun muziek op 9 in de auto ben ik een kwartier sneller op mijn werk.