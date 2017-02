A/T/O/S - Outboxed

Aan de muziek zelf zal het niet gelegen hebben: het was een uitstekend geproducete, warmbloedige songcollectie waarin de geest van Tricky huisde en die van hun beschermheer Mala af en toe om de hoek kwam loeren. Twitterden ze te weinig? Hadden ze wat vaker de fanliefde moeten aanwakkeren op Facebook en Instagram? Of lag het aan die minimale podiumact waarmee ze onmogelijk konden opboksen tegen die van pakweg SX? Whatever: ze werden wél opgepikt door Gilles Peterson en Mary Anne Hobbs, Engelse radiodeejays met een scherpe neus voor de betere elektronica; en voorts beseften ze dat ze maar één agenda dienden te volgen: die van hun muze.

En kijk: deze week verschijnt nummer twee, ‘Outboxed’, die baadt in een heerlijk ouderwetse triphop-vibe én moeiteloos concurreert met de next level-elektronica die in slaapkamerstudio’s in Londen, Berlijn of Los Angeles wordt gemaakt.