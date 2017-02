Een oude piano, een harp en een analoge drummachine met koebel: dat zijn de ‘machine[s]’ waarmee Sampha rekbare, organische songs produceert. Ze mengen James Blake met Thundercat, Flying Lotus en The xx. Sampha richt zijn dampende sopraanstem tot de kosmos en botst op een echo van Neil Armstrong: ‘I’ll work my way into the sunlight here / without looking directly into the sun.’ Hadden we al gezegd dat ‘Process’ een goeie plaat is?