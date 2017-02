Loyle Carner - Yesterday’s Gone

4.0 5 0

In ‘Mean It in the Morning’ luistert Loyle Carner naar Mos Def. ‘Ain’t Nothing Changed’ is inner city-blues die scheef hangt. ‘Stars and Shards’ neigt naar de jazzrock van King Krule. ‘No Worries’ zit vol yes yes y’all’s. ‘Florence’ gaat over pannenkoeken bakken voor een (ingebeeld!) zusje. In ‘NO CD’ rijmt ‘Some old Jay Zs’ op ‘couple ODBs’ (een paar cd’s van Old Dirty Bastard). In de knappe finale vertelt Carners moeder hoe het is begonnen voor deze rijzende ster, die pas stopt met z’n hiphop opkloppen als de flow die van een verslavende soap is geworden.