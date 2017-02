Uitstekend spul, dat wel: ‘Secret Window’ klettert minutenlang over een dood spoor dat door een stikdonkere tunnel loopt; in ‘Bootleg’ jankt rapper DRS (gesteld dat u ooit hartstochtelijk van drum ’n bass hebt gehouden, dan kent u ’m vast nog van zijn werk met LTJ Bukem of Calibre) dat niemand onschuldig is, en ‘Jupiter’ is een alleraardigst staaltje euh, future funk. Dansen!

