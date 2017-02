2.0 5 0

Er wordt harder meegezongen dan bij de thuismatchen van Beerschot-Wilrijk en de sfeer zit beter dan een pak van Dries Van Noten, maar of ze hier nieuwe gelovigen mee gaan overtuigen, is zeer de vraag. ‘I Will Wait’, ‘Awake my Soul’, ‘Lover of the Light’: de formule is bekend – stille intro, eindigend in dikwijls orgasmeverwekkende samenzang – maar ze werkt beter op een donkere festivalweide dan in mp3-formaat.