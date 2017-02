Strand Of Oaks - Hard Love

Van het één kwam het ander, en na het feest kwam de kater. Toen kreeg Showalters broertje een hartaanval. Hij overleefde het, maar lag maandenlang in een coma. Rond het ziekenhuisbed leerden de Showalters elkaar kennen, na een half leven van stilzwijgen en small-town geslotenheid. Emoties vloeiden in alle richtingen tegelijk, en ze belandden overvloedig op ‘Hard Love’, de nieuwe van Strand Of Oaks. Tim Showalter was nooit het soort songschrijver dat zich in metaforen hult, maar op ‘Hard Love’ ken je alleen met de titels van de songs vaak al het hele verhaal. Niet dat die verhalen daardoor het beluisteren niet meer waard zijn.

‘Hard Love’ begint met de titeltrack: Showalters huwelijksproblemen getoonzet over een lui beukende drum, in een song zonder refrein, met een gitaarsolo in sitarmodus net op het moment dat je denkt dat de zaak afgehandeld is. ‘Hard Love’ staat vol met dat soort verrassingen. Tamboerijnen die klinken alsof iemand ze door de studio gooit in plaats van bespeelt, veel te luid invallende gitaren, echo op instrumenten die daar doorgaans niet mee opgezet zijn, productionele spielerei die na twee keer luisteren klinkt alsof het echt niks anders had kunnen zijn.