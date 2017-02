Op ‘Flying Microtonal Banana’ is het alweer van dattum: lekkere lappen psychedelische classic rock waarin de woestijn van thuisland Australië nooit heel ver weg is. Het is wel allemaal een beetje veel van hetzelfde: de cd klinkt zoals alle voorgaande, en dan zouden er nog vier volgen dit kalenderjaar. Om het kaf van het koren te scheiden: ‘Rattlesnake’, ‘Doom City’ en ‘Sleep Drifter’ zijn de songs waarop het deze zomer het best luchtgitaar spelen is.