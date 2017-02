Tout Va Bien doet het çavakes, Soldier’s Heart is alweer opgedoekt, maar Rhinos Are People Too , derde winnaar van de eerste Nieuwe Lichting (uit 2013 alweer), heeft nu pas een debuut uit.

3.5 5 0

Dat mag: wie laatst lacht, brengt de beste plaat uit. ‘Hello from the Gutters’ is zoals vaker bij Lichting-laureaten een volmondig ‘Ja!’ op de vraag ‘Moet er nog synth zijn?’, maar deze keer spreken wij niet tegen. Er zit Beach House in ‘Ariel’, er kringelt The Cure in ‘Laketown’, en in de ruis van ‘031230051165’ (niet bellen, Will Tura neemt niet op) klinkt Fuck Buttons. Dat heet: een goed begin. En dat is dan weer het halve werk.