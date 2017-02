‘Drunk’ is, 23 microtracks lang, een superieur patchwork van riffs en zachte hooks, van scheetgeluiden en dronkenmanspraat. Een doolhof waar in- en uitgang onbestaande lijken, en waar ‘sexy’, ‘zompig’ en ‘weird’ inwisselbare begrippen zijn. ‘Drunk’ is het werk van iemand met absolute controle over zijn kunst. Een slimme en originele plaat en tegelijk het mooiste geluidsbehang van het jaar.